Luckin Coffee stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Luckin Coffee hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,540 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,33 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 36,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at