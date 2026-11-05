Luckin Coffee: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Luckin Coffee hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,87 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,550 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,65 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at