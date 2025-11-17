LUCKLAND: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LUCKLAND veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 130,95 JPY gegenüber -54,690 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 58,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,62 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at