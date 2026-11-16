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16.11.2026 06:31:29
LUCKLAND: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
LUCKLAND hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 2,86 JPY. Im letzten Jahr hatte LUCKLAND einen Gewinn von 130,95 JPY je Aktie eingefahren.
Mit einem Umsatz von 9,04 Milliarden JPY, gegenüber 15,62 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,12 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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