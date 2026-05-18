LUCKLAND hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LUCKLAND hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 34,25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 45,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,96 Prozent zurück. Hier wurden 10,69 Milliarden JPY gegenüber 11,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at