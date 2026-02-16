|
16.02.2026 06:31:31
LUCKLAND stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
LUCKLAND präsentierte am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
LUCKLAND vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 22,49 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,53 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 15,07 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LUCKLAND 13,15 Milliarden JPY umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 201,98 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten -46,610 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 56,57 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 47,66 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.