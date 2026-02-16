LUCKLAND stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LUCKLAND präsentierte am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

LUCKLAND vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 22,49 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,53 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 15,07 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LUCKLAND 13,15 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 201,98 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten -46,610 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 56,57 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 47,66 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at