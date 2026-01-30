Lucky Cement gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lucky Cement veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucky Cement 0,210 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 440,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 406,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at