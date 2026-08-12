Lucky Cement gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Lucky Cement hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Lucky Cement 499,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 414,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,870 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,750 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Lucky Cement in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,84 Milliarden USD im Vergleich zu 1,61 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at