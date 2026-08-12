|
12.08.2026 06:31:29
Lucky Cement gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Lucky Cement hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 USD je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Lucky Cement 499,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 414,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,870 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,750 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Lucky Cement in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,84 Milliarden USD im Vergleich zu 1,61 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.