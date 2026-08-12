Lucky Cement: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Lucky Cement hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,31 PKR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,41 PKR erwirtschaftet worden.

Lucky Cement hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 139,03 Milliarden PKR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 116,82 Milliarden PKR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 60,78 PKR beziffert. Im Jahr zuvor waren 52,53 PKR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 516,36 Milliarden PKR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 449,63 Milliarden PKR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at