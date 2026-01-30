Lucky Cement stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lucky Cement hat am 28.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lucky Cement 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 440,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 406,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at