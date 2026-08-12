12.08.2026 06:31:29

Lucky Cement verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lucky Cement gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,190 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Lucky Cement 499,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 414,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 0,870 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucky Cement 0,750 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,84 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,61 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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