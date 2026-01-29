|
Lucky Cement: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Lucky Cement hat am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,44 PKR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lucky Cement ein EPS von 14,63 PKR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 123,49 Milliarden PKR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 112,85 Milliarden PKR in den Büchern standen.
