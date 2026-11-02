Lucky Cement: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lucky Cement hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 14,76 PKR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15,01 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Lucky Cement mit einem Umsatz von insgesamt 131,86 Milliarden PKR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,60 Milliarden PKR erwirtschaftet worden waren, um 6,69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at