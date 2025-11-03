Lucky Film präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lucky Film veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,050 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,91 Prozent auf 314,8 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 331,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at