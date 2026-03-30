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30.03.2026 06:31:29

Lucky Film: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lucky Film hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucky Film -0,010 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Lucky Film im vergangenen Quartal 360,0 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lucky Film 385,7 Millionen CNY umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,180 CNY. Im Vorjahr waren -0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1,48 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1,31 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at

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