BAT Aktie

BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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29.06.2026 14:09:00

»Lucky Strike«-Konzern BAT streicht Tausende Stellen

Klassische Zigaretten sind immer weniger gefragt. Den Tabakkonzernen steht deshalb eine Schrumpfkur bevor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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