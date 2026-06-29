BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
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29.06.2026 14:09:00
»Lucky Strike«-Konzern BAT streicht Tausende Stellen
Klassische Zigaretten sind immer weniger gefragt. Den Tabakkonzernen steht deshalb eine Schrumpfkur bevor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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