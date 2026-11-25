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25.11.2026 06:31:29
Ludan Engineering legte Quartalsergebnis vor
Ludan Engineering hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,15 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ludan Engineering 0,140 ILS je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig standen 92,0 Millionen ILS in den Büchern – ein Minus von 10,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ludan Engineering 103,0 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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