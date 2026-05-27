Ludlow Jute Specialities präsentierte Quartalsergebnisse

Ludlow Jute Specialities hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,33 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ludlow Jute Specialities im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,48 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 947,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 14,96 INR. Im Vorjahr waren -9,820 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 5,32 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 77,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Ludlow Jute Specialities einen Umsatz von 2,99 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at