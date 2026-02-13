Ludlow Jute Specialities: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ludlow Jute Specialities hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,18 INR. Im Vorjahresviertel waren -2,410 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 158,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,36 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 523,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at