18.03.2026 06:31:28

Ludwig Enterprises hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ludwig Enterprises hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Ludwig Enterprises vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at

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