KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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10.07.2026 14:45:00
Lückenflut durch KI-Funde - Software-Hersteller schrauben an Patch-Strategien
Wöchentliche Veröffentlichungen, Patch-Vorankündigungen und gebündelte CVEs sollen Herstellern und IT-Verantwortlichen helfen, der Update-Flut Herr zu werden. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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