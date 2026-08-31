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31.08.2026 06:31:29
Luenmei Group A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Luenmei Group A gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Luenmei Group A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,22 Prozent auf 151,3 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 199,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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