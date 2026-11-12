Lufax Aktie

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WKN DE: A2QGE5 / ISIN: US54975P1021

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12.11.2026 19:15:02

Lufax: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Lufax (NYSE:LU) announced a net loss of RMB 1,494 million for the quarter. For long-term investors, the core issue is how the company adapts to tightening debt collection regulations while shifting toward lower-risk consumer lending.

Three things management said stand out.

The company posted a pre-tax loss because borrowers struggled under economic pressure and tighter collection rules forced higher provisions. Credit impairment losses (money set aside for unpaid loans) rose 10.3% year over year to RMB 4,511 million.

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