Lufax A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lufax A ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lufax A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,27 HKD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufax A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,270 HKD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 7,18 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufax A 7,07 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at