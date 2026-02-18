Lufax A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lufax A hat am 15.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,85 HKD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,800 HKD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,29 Prozent auf 6,52 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte Lufax A 7,52 Milliarden HKD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,000 HKD vermeldet. Im Vorjahr waren 0,850 HKD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Lufax A im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 30,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32,00 Milliarden HKD im Vergleich zu 46,28 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at