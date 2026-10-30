Lufax: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lufax hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,70 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,700 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufax in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 915,8 Millionen USD im Vergleich zu 903,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at