Lufax vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lufax hat am 15.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,84 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 838,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 961,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,770 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufax ein EPS von 0,220 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 30,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,10 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 5,91 Milliarden USD umgesetzt.

