Luftansa Cargo gibt letzten dreistrahligen Jet MD-11 ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Frachttochter der Lufthansa ist am Sonntag eine 23-jährige Ära zu Ende gegangen. Zum letzten Mal landete in Frankfurt eine Maschine des dreistrahligen Typs MD-11 von Lufthansa Cargo, wie das Unternehmen mitteilte. Sie kam vom New Yorker Flughafen JFK und setzte um 12.03 Uhr auf der Südpiste 07R auf. Der Großraumfrachter soll nun an eine US-Gesellschaft verkauft werden.

"Wir wissen, dass dieses besondere Flugzeug unglaublich viele Fans hat, in unserer gesamten Belegschaft ebenso wie auch unter den Luftfahrtbegeisterten weltweit", sagte Cargo-Chefin Dorothea von Boxberg. Ausschlaggebend für die Einführung Ende der 90er Jahre sei die wesentlich bessere Treibstoffeffizienz gewesen. Aus dem gleichen Grund setze man jetzt auf die zweistrahlige Boeing 777. Davon hat das Unternehmen zehn Exemplare in der Flotte. Insgesamt betrieb Lufthansa Cargo 19 Maschinen vom Typ MD-11./sey/DP/he