Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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08.07.2026 16:21:00
Luftfahrt: Airbus rechnet damit, dass sich die Zahl der Flugreisenden bis 2045 verdoppelt
Schon heute wächst die Luftfahrtbranche trotz Krisen. Der europäische Flugzeugbauer Airbus geht davon aus, dass das noch lange so bleibt. Mit seinen Prognosen lag der Konzern in der Vergangenheit allerdings nicht immer richtig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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