Ryanair Aktie
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
|
18.04.2026 08:01:38
Luftfrachtfirmen fordern bevorzugte Versorgung mit Kerosin
BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts möglicher Flugausfälle durch den stockenden Nachschub von Kerosin fordern Luftfrachtunternehmen eine bevorzugte Versorgung mit Treibstoff. "Wir kommen möglicherweise in eine Situation, dass in Deutschland Kerosin zugeteilt werden muss, wie es in Italien bereits der Fall ist", sagte Claus Wagner, Vorsitzender des Verbands der Air Cargo Abfertiger Deutschlands (Vacad), der "Welt".
"Es droht dann ein Szenario wie in der Corona-Pandemie. Vor allem kleinere Flughäfen werden irgendwann nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr angeflogen werden."
Christopher Stoller, Präsident des Aircargo Club Deutschland (ACD), sagte der Zeitung, wenn Kerosin knapp werde, sei eine vorrangige Versorgung der Luftfrachtlogistik ökonomisch zwingend. "Der Luftfrachtsektor fungiert als kritisches Rückgrat globaler Lieferketten und industrieller Wertschöpfung." Wirtschaftliche Stabilität müsse das primäre Ziel sein.
Nach Einschätzung des Luftfahrtexperten Heinrich Großbongardt könnte im Sommer in Deutschland eine dramatische Lage entstehen. "Berlin und Brüssel müssen dann entscheiden, welche Flüge prioritär mit Treibstoff versorgt werden."
Der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge könnte Kerosin in Teilen Europas wegen der Lage in der Straße von Hormus in den nächsten Wochen knapp werden. "Mehrere europäische Länder könnten in den kommenden sechs Wochen einer beginnenden Knappheit von Kerosin gegenüberstehen", hieß es von der in Paris ansässigen IEA. Dies hänge davon ab, wie viel der eingebüßten Lieferungen aus dem Mittleren Osten Länder durch andere Importe wettmachen könnten./cab/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ryanair
|
13.04.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 32 Euro (dpa-AFX)
|
30.03.26
|Ryanair-Aktie im Minus: Konzern setzt Österreich Frist im Streit um Flugabgabe (APA)
|
28.01.26
|Ryanair-Aktie letztlich im Plus: Ticketsteuer sorgt für Flugzeug-Abzug und weniger Flüge in Wien (APA)
|
26.01.26
|Ryanair-Aktie dennoch mit Verlusten: Optimismus beim Passagierwachstum (dpa-AFX)
|
26.01.26
|ROUNDUP: Ryanair erwartet mehr Passagiere - Ergebnisausblick enttäuscht (dpa-AFX)
|
25.01.26
|Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Ryanair-Aktie im Fokus: Streit mit Musk wird zur PR-Offensive (finanzen.at)
|
21.01.26
|Ryanair-Chef O'Leary: Europa muss Trump die Stirn bieten (dpa-AFX)
Analysen zu Ryanair
|17.04.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|17.04.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|17.04.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|09.03.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|25,48
|3,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.