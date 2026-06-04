Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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04.06.2026 20:12:00

Lufthansa - Flughafen Frankfurt: Mehrere Menschen nach Vorfall im Krankenhaus

An einem Gate des Frankfurter Flughafens gab plötzlich das Bugfahrwerk einer Lufthansa-Maschine nach. Mitglieder der Crew und des Bodenpersonals wurden verletzt. Die Bilder erinnern an einen Fall aus London im Jahr 2021.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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