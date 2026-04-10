American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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10.04.2026 16:24:00
Lufthansa: Airline wirft American-Express-Kunden aus den Lounges
Wer eine bestimmte American-Express-Karte hat, durfte bisher damit in die Lufthansa-Lounge. Doch damit soll ab Oktober Schluss sein. Die Begründung der Airline klingt überraschend deutlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Analysen zu American Express Co.
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Aktien in diesem Artikel
|American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|31 340,00
|0,51%
|American Express Co.
|267,40
|-1,55%
|Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|7,80
|0,00%
|Lufthansa AG
|7,99
|1,14%
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