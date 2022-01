Lufthansa: Aktie fällt unter wichtigen Support

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Furcht vor zunehmenden geopolitischen Spannungen und steigenden Zinsen hat den Anlegern am deutschen Aktienmarkt den Wochenauftakt verhagelt. Auch die Aktie der Deutschen Lufthansa geriet deutlich unter Druck. Am späten Nachmittag liegt die Aktie 4,2 Prozent im Minus bei 6,62 Euro.Die Klimapläne der EU-Kommission zur Luftfahrt stoßen weiter auf Widerstand in der Branche. Ein neues Bündnis aus Fluggesellschaften und Flughäfen verlangte am Montag Änderungen beim Klimapaket "Fit for 55", das die EU-Kommission im vergangenen Jahr vorschlug. Diese seien notwendig, um höhere auswärtige CO2-Emissionen zu verhindern und die Anbindung Europas zu erhalten.Dem Bündnis gehören neben großen Flughafenbetreibern die Airlines der Lufthansa -Gruppe ebenso an wie Air France-KLM, die italienische ITA, Croatia Airlines, die skandinavische SAS und die spanische Air Europa. Insgesamt sind es 19 Unternehmen. Man sei für weitere Gesellschaften offen, hieß es.Die Kommission hat zur schnelleren CO2-Verringerung für den Luftverkehr einen verschärften Emissionshandel, eine europäische Kerosinsteuer und verbindliche Beimischungsquoten für nachhaltige Kraftstoffe vorgeschlagen. Nach Auffassung der Branche müssten dabei aber Kostenvorteile für außereuropäische Wettbewerber ausgeschlossen oder mindestens ausgeglichen werden. Grundsätzlich bekenne man sich zu dem Ziel, den Luftverkehr bis 2050 emissionsfrei zu gestalten.Im Fokus stand am Montag zudem ein Pressebericht, demzufolge sich die Lufthansa um eine 40-prozentige Beteiligung an der Alitalia-Nachfolgegesellschaft ITA Airways bemühe. Beide Seiten stünden kurz vor einer Einigung, berichtete die italienische Zeitung "Il Foglio" unter Berufung auf ungenannte Quellen.Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3,91 Euro belassen. Eine strategische Partnerschaft erscheine wahrscheinlicher als ein Investment, schrieb Analyst Neil Glynn am Montag anlässlich der Berichte über eine mögliche 40-Prozent-Beteiligung an ITA Airways.(Mit Material von dpa-AFX)