Lufthansa: Anleger wagen sich langsam aus der Deckung

Die Aktie von Lufthansa hat in den vergangenen Wochen einen starken Rebound vollzogen. Deutschlands größte Airline geht von steigender Reiselust im Sommer aus und somit sind auch die Anleger in Kauflaune. Allerdings stockt momentan die Erholung aufgrund der allgemein durchwachsenen Stimmung. Diese Marken stehen jetzt im Fokus.An der Börse wird die Rückkehr der Reiselust bereits seit wenigen Wochen gespielt. Die Lufthansa und andere Aktien aus dem Airline-Sektor konnten seit Anfang Dezember wieder deutlich zulegen. Laut Daten von TDA waren allein in den ersten zwei Januarwochen 2022 die Neubuchungsumsätze im Reisevertrieb deutlich höher als die des gesamten Dezembers 2021.Die Anleger sind positiv gestimmt und so konnte die Lufthansa-Aktie vom Jahrestief 2021 bei 5,24 Euro kräftig um 32 Prozent zulegen. Zwischenzeitlich erreichte der Titel sogar ein Mehrmonatshoch bei 7,34 Euro. In den letzten Tagen sackte der Kurs aufgrund der allgemeinen Verunsicherung wieder bis an den GD200 bei rund 6,60 Euro ab und hält sich nun stabil um die psychologisch wichtige 7-Euro-Marke.Wichtig ist jetzt, dass die Unterstützung bei 6,44 Euro nicht unterschritten wird, da ansonsten ein Verkaufssignal neuen Abwärtsdruck entstehen lässt. Im besten Fall knacken die Bullen die kommenden Tage den Widerstand bei 7,34 Euro und lösen damit ein starkes Kaufsignal aus.