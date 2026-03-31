Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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31.03.2026 16:25:00
Lufthansa: Carsten Spohr schwört Belegschaft auf die nächste große Krise ein
Der Irankrieg bringt Deutschlands größte Airline in Bedrängnis. Lufthansa-Chef Carsten Spohr warnt: Bis zu 40 Flugzeuge könnten am Boden bleiben, Kurzarbeit ist denkbar. Für Passagiere wird es teuer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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