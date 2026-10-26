Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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26.10.2026 18:07:00
Lufthansa: Carsten Spohr verteidigt schleichenden Rückzug aus Deutschland
Lufthansa zieht sich aus immer mehr deutschen Städten zurück, expandiert dafür im Ausland. Konzernchef Carsten Spohr verteidigt den schleichenden Abschied aus der Heimat und erklärt, warum er bei der Reinigung der Flugzeuge spart.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
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|UBS AG
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|06.05.26
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|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
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|05.08.26
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|14.07.26
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|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|21.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
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|Bernstein Research
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