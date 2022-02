Lufthansa: Dickes Plus - das steckt dahinter

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Tourismus- und Luftfahrtbranche hofft 2022 auf eine Entspannung der Pandemielage. Dementsprechend gut starten die Titel ins neue Jahr. So hat auch der Kurs der Kranich-Airline ordentlich zugelegt – besonders am heutigen Dienstag. Das Chartbild macht Hoffnung, dass der Höhenflug noch nicht vorbei ist.Mit aktuell 14 Prozent Plus seit Jahresbeginn ist die Lufthansa -Aktie eine der MDAX-Aktien, die am meisten von der Re-Opening-Stimmung beflügelt wurde. Seitdem bildete der Chart eine symmetrische Dreiecksformation aus. Diese spannte sich an der Unterstützungslinie der Tiefs und der Widerstandlinie der Hochs auf. Mit dem Sprung über die 7-Euro-Marke hat die Aktie nun die Formation aufgelöst und damit ein starkes Kaufsignal generiert. Ein Weiteres dürfte schon bald beim MACD-Indikator folgen. Rechnerisch lässt sich das Kursziel der Dreiecksformation anhand ihrer Höhe bestimmen und liegt bei 8,20 Euro. Bis dahin muss die Aktie jedoch noch das bisherige Jahreshoch bei 7,34 Euro und den Widerstand vom Frühsommer 2021 bei 7,78 Euro überwinden.