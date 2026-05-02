Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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02.05.2026 13:17:00
Lufthansa: Diese Verbindungen wackeln, wenn das Kerosin knapp wird
Was passiert, wenn Kerosin tatsächlich knapp wird? In der Luftfahrtbranche kursieren konkrete Szenarien, Flüge zu streichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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