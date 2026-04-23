Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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23.04.2026 12:57:00
Lufthansa: EU-Erlaubnis für Corona-Hilfen an Airline ist nichtig
Die Bundesregierung schnürte im Frühjahr 2020 ein milliardenschweres Hilfspaket für die Lufthansa. Die Europäische Kommission stimmte zu – machte dabei aber laut Gerichtsentscheidung einen Fehler.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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