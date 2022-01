Lufthansa: Gesunde Korrektur oder Crash-Risiko?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie von Deutschlands größter Airline hat nach einem starken Rebound wieder den Sinkflug eingeleitet. Am heutigen Mittwoch geht es bei den Lufthansa -Papieren in einem allgemein freundlichen Umfeld rund 3,5 Prozent nach unten. Anleger fragen sich nun, ob es sich aktuell um eine gesunde Konsolidierung oder den Anfang einer neuen Verkaufswelle handelt. Diese Marken geben Aufschluss.Im Dezember 2021 hellte sich die Stimmung bei der Lufthansa-Aktie auf und der Titel startete vom Jahrestief bei 5,24 Euro einen kräftigen Rebound. Die Bullen meisterten den Sprung über die wichtige 200-Tage-Line bei 6,67 Euro und knackten auch den Widerstand bei 7,14 Euro. Vergangene Woche war dann vorerst Schluss mit der Erholungswelle und der Kurs markierte ein Mehrmonatshoch bei 7,34 Euro.Im Anschluss setzten Gewinnmitnahmen ein und auch am heutigen Mittwoch gibt der Kurs um rund 3,5 Prozent nach. Als erster Support steht der GD200 bereit. Der aktuelle Rücksetzer ist aber noch kein Grund zur Sorge, da die Aktie zuvor in sechs Woche um bis zu 40 Prozent zugelegt hat. Wichtig ist jetzt, dass die Bullen an der 200-Tage-Line das Kommando übernehmen und wieder Richtung Norden durchstarten. Gelingt dies, stehen die Zeichen gut für weitere Erholung in Richtung 8,00 Euro. In diesem Bereich sieht auch die Deutsche Bank und Bernstein Research den fairen Wert der Aktie.