Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
04.08.2026 09:29:00
Lufthansa: Gewinn bricht ein, Kerosinkosten und Streiks belasten Quartalszahlen
Deutschlands größte Airline schwächelt, vor allem Streiks und hohe Spritkosten halbierten das Betriebsergebnis im zweiten Quartal. Auch für das Gesamtjahr schließt Lufthansa einen Gewinnrückgang nicht mehr aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
13:34
|MÄRKTE EUROPA/DAX legt weiter zu - Lufthansa und Zalando fallen (Dow Jones)
|
12:26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
11:14
|AKTIE IM FOKUS 2: Lufthansa verlieren zweistellig nach Zahlen - Chart eingetrübt (dpa-AFX)
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Lufthansa nach Zahlen auf 'Hold' (dpa-AFX)
|
09:39
|ROUNDUP/Teures Kerosin: Lufthansa hält doch Gewinnrückgang für möglich (dpa-AFX)
|
09:29
|Lufthansa: Gewinn bricht ein, Kerosinkosten und Streiks belasten Quartalszahlen (Spiegel Online)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
09:19