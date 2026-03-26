Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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26.03.2026 14:42:00
Lufthansa: Haben Piloten das Streikrecht ausgetrickst?
Lufthansa wirft der Pilotengewerkschaft vor, Streiktage als bezahlte Freistellung abgerechnet zu haben – und kündigt ihr fristlos eine zentrale Vereinbarung. Die Gewerkschaft nennt das »ungerechtfertigt und rechtlich nicht haltbar«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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