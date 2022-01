Lufthansa: Im Frühjahr ist es soweit

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass das erste Quartal des laufenden Jahres für die europäischen Airlines bedingt durch Omikron erneut sehr schwach ausfallen wird. Doch es gibt auch verstärkt optimistische Stimmen für das Frühjahr und den Sommer. So zeigt sich etwa Easyjet zuversichtlich, dass 2022 ein großer Schritt in Richtung Normalität geschehen wird. So erklärte deren CEO Johan Lundgren gegenüber dem Handelsblatt und Les Echos: "Wir können definitiv sagen: Das Schlimmste liegt hinter uns." Auch die Experten des US-Analysehauses Bernstein Research zeigen sich optimistisch. Analyst Alexander Irving räumte zwar ein, dass die Erholung des Sektors sich wegen Omikron zwar zunächst noch etwas verzögern dürfte. Er geht aber davon aus, dass diese ab dem Frühjahr einsetzen werde. Die Aktie der Lufthansa stuft er indes weiterhin mit "Market-Perform" ein. Sein Kursziel liegt nach wie vor bei 7,85 Euro.