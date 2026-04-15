Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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15.04.2026 11:33:00
Lufthansa: Jahrhundertfeier von Streiks der Belegschaft überschattet
Sekt innen, Streikposten außen: Lufthansas Jahrhundertfeier wird von der eigenen Belegschaft gestört während der Kanzler spricht. Vier Ausstände in einer Woche, ein Jubiläum, das ganz anders geplant war.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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