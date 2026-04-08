Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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08.04.2026 18:31:00
Lufthansa: Kabinenpersonal-Streik am Freitag - massive Flugausfälle erwartet
Der Lufthansa steht der nächste Streik ins Haus: Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat die Beschäftigten der Kernmarke Lufthansa und ihrer Zubringergesellschaft Cityline zu einem eintägigen Arbeitskampf aufgerufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
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