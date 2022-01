Lufthansa: "Kursziel 10,00 Euro"

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

In einem sehr freundlichen Marktumfeld konnte die Aktie der Lufthansa gestern kräftig zulegen. Ein weiterer Grund für den Kursanstieg dürfte auch der sehr bullishe Analystenkommentar aus dem Hause Stifel gewesen sein. So hat deren Analyst Johannes Braun die Lufthansa-Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.Darüber hinaus wurde das Kursziel von 6,00 auf 10,00 Euro kräftig angehoben, woraus sich ausgehend vom gestrigen Schlusskurs Aufwärtspotenzial von 42 Prozent errechnet. Er betonte, dass sich die Lufthansa in der Corona-Krise vor allem auf die freien Barmittel (Free Cash Flow) konzentriert habe, wodurch die Neuverschuldung im Rahmen gehalten werde. Braun hält angesichts des sich aufhellenden Marktumfelds die Lufthansa-Zielmarke für den freien Cashflow für "immer glaubwürdiger".