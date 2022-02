Lufthansa: Kursziel angehoben, aber…

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

In immer mehr europäischen Ländern wird kräftig gelockert. Die Hoffnung an der Börse wächst, dass es für die Airlines, die lange Zeit mit zahlreichen Reisebeschränkungen zu kämpfen hatten, nun besser wird. Die Experten der Großbank Credit Suisse haben daher die Aktie der Lufthansa wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis dürfte den Anteilseignern der größten deutschen Fluggesellschaft allerdings kaum gefallen. Denn Analyst Neil Glynn hob zwar das Kursziel für die MDAX-Titel von 3,91 auf 4,53 Euro an, liegt aber damit natürlich immer noch weit unter dem aktuellen Kursniveau. Dementsprechend lautet sein Anlagevotum unverändert "Underperform". Er erhöhte im Rahmen seiner jüngsten Studie die operativen Ergebnisschätzungen. Seiner Ansicht nach dürften die langfristigen Profitabilitätsziele im aktuellen Kursniveau bereits längst eingepreist sein.