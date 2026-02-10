Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
10.02.2026 19:03:00
Lufthansa: Piloten und Flugbegleiter planen Streik am Donnerstag
Am Donnerstag wollen Piloten und Flugbegleiter der Lufthansa gleichzeitig streiken. Die einen fordern eine höhere Betriebsrente, die anderen Tarifverhandlungen. Reisende müssen mit Flugausfällen rechnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
12.02.26
|Lufthansa: Rund 800 Flüge wegen Streik gestrichen - Tausende Reisende betroffen (Spiegel Online)
|
12.02.26
|ROUNDUP 3: Streik der Crews zwingt Lufthansa an den Boden (dpa-AFX)
|
12.02.26
|ROUNDUP/Gewerkschaften: Streik bei Lufthansa angelaufen (dpa-AFX)
|
12.02.26
|ROUNDUP/Gewerkschaften: Streik bei Lufthansa erfolgreich angelaufen (dpa-AFX)
|
12.02.26
|MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gewerkschaften: Streik bei Lufthansa erfolgreich angelaufen (dpa-AFX)
|
12.02.26