Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
11.03.2026 17:21:00
Lufthansa: Pilotenstreik fällt für Passagiere glimpflicher aus als erwartet
Die Gewerkschaft VC lässt bei der Lufthansa streiken. Der Personalvorstand des Konzerns spricht von einer unnötigen Eskalation. Am Ende könnten viele Passagiere gar nichts davon mitbekommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
17:59
|Börse Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
17:21
|Lufthansa: Pilotenstreik fällt für Passagiere glimpflicher aus als erwartet (Spiegel Online)
|
16:02
|ROUNDUP: Pilotenstreik bei Lufthansa fällt kleiner aus (dpa-AFX)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.at)
|
15:16
|Lufthansa: Trotz Pilotenstreiks mehr als die Hälfte der Flüge (dpa-AFX)
|
14:37
|Piloten-Gewerkschaft rechnet mit weniger Flugausfällen bei Lufthansa-Streik (dpa-AFX)
|
12:27
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
10:48
|ROUNDUP/Lufthansa: Pilotenstreik ist nicht nachvollziehbar (dpa-AFX)