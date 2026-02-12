Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
12.02.2026 14:46:00
Lufthansa: Rund 800 Flüge wegen Streik gestrichen - Tausende Reisende betroffen
Bei der deutschen Traditionsairline wird gestreikt: Piloten und Kabinenpersonal legten ihre Arbeit nieder, Hunderte Flüge fallen aus. Das Unternehmen hofft auf baldigen Normalbetrieb.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
